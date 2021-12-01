Российский рэпер купил команду по Dota 2

Дмитрий IAMMIND Иванов. Фото: vk.com/iammind.here

Российский рэпер Дмитрий IAMMIND Иванов приобрел ростер по Dota 2, пишет Cybersport.ru.

Об этом исполнитель рассказал в сторис в Instagram.

По словам Иванова, он первый рэпер в СНГ с собственным составом по Dota 2. Он рассказал, что команда уже играет в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2021/2022, а также пообещал представить игроков в скором времени.

На данный момент единственный коллектив, который выступает в первом дивизионе для Восточной Европы без организации — это PuckChamp.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1944794-rossiyskiy-reper-kupil-komandu-po-dota-2/