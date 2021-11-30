Казахстанская команда AVANGAR представила новый состав по CS:GO

AVANGAR. Фото: vk.com/avangarkz

Казахстанская киберспортивная организация AVANGAR анонсировала новый состав по CS:GO, передает NUR.KZ.

Об этом сообщает официальная группа клуба во "ВКонтакте".

Тем самым в новый ростер вошли: казахстанцы Айдос kade0 Хайржан, Кайсар ICY Файзнуров, россияне Владислав FinigaN Усов, Глеб s1natoRRR Ольчедаевский и белорус Алексей znx Злотковский. Тренировать команду будет Сергей malinger Ли.

Напомним, что AVANGAR продал состав по CS:GO российской организации Virtus.pro в конце 2019 года. После этого менеджмент клуба собрал молодежный ростер, который был распущен в апреле 2020 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1944674-kazahstanskaya-komanda-avangar-predstavila-novyy-sostav-po-csgo/