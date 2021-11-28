Команда NAVI сыграет в гранд-финале BLAST Premier: Fall Finals 2021

Команда Natus Vincere. Фото: navi.gg

Киберспортивная команда Natus Vincere обыграла Team Vitality в финале верхней сетки BLAST Premier: Fall Finals 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Коллектив Александра s1mple Костылева завершил встречу со счетом 2:0. Тем самым Natus Vincere прошли в гранд-финал турнира, где сразятся с победителем пары Team Vitality - Astralis.

Отметим, что сильнейшая команда чемпионата получит $225 тыс. призовых.

Напомним, что BLAST Premier: Fall Finals 2021 проходит с 24 по 28 ноября в Копенгагене (Дания). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1944304-komanda-navi-sygraet-v-grand-finale-blast-premier-fall-finals-2021/