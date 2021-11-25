Команда NAVI сыграет с Heroic в полуфинале виннеров на BLAST Premier: Fall Finals 2021

Natus Vincere. Фото: navi.gg

Киберспортивная команда Natus Vincere победила BIG в четвертьфинале верхней сетки плей-офф BLAST Premier: Fall Finals 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:4 на Dust2, 16:11 на Nuke). В следующем раунде коллектив Александра s1mple Костылева сыграет с командой Heroic.

BIG же упала в нижнюю сетку турнира, где поборется с FaZe Clan.

Напомним, что BLAST Premier: Fall Finals 2021 проходит с 24 по 28 ноября. Призовой фонд чемпионата составляет 425 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1943968-komanda-navi-sygraet-s-heroic-v-polufinale-vinnerov-na-blast-premier-fall-finals-2021/