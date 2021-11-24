Женскую команду исключили из списка Dota Pro Circuit 2021/22

Dota 2. Фото: UGC

Киберспортивная команда bumble bEE's, в состав которой входили четыре девушки и бывший менеджер Wind and Rain, лишилась слота во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021/22 для Северной Америки, пишет Cybersport.ru.

Информация об этом появилась на Liquipedia.

Причины исключения bumble bEE's неизвестны. Освободившийся слот разыграют в закрытых квалификациях.

Новость о том, что во втором дивизионе NA выступит женская команда, была встречена комьюнити неоднозначно. Многие раскритиковали систему Valve, из-за несовершенства которой получить слот смогли игроки, ранее не участвовавшие в профессиональных матчах.

Представительница bumble bEE's Фрея Papaya Хольмстрем заявила, что коллектив не покупал слот и планировал играть серьезно, в меру своих возможностей.

Напомним, что матчи DPC 2021/2022 для Северной Америки пройдут с 29 ноября по 21 января. Во втором дивизионе команды разыграют призовой фонд в размере 75 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1943759-zhenskuyu-komandu-isklyuchili-iz-spiska-dota-pro-circuit-202122/