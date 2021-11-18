Иван Москаленко пополнил состав Virtus.pro по Dota 2

Иван Москаленко. Фото: virtus.pro

Киберспортивная организация Virtus.pro представила нового участника команды по Dota 2, им стал керри Иван Pure Москаленко, пишет Cybersport.ru.

Игрок четвертой позиции будет представлен в ближайшее время. Виталий Save- Мельник и Егор Nightfall Григоренко официально переведены в инактив.

По словам руководителя Virtus.pro Сергея Гламазды, решение было принято после разбора результатов ростера и обсуждения его перспектив в новом сезоне.

В итоге коллектив пришел к выводу, что в текущем составе не сможет достичь поставленных целей.

"Обсуждение дальнейших шагов по развитию команды показало, что не все в составе разделяют уверенность в том, что можно добиться успехов сообща в данном коллективе.

Егор и Виталий — очень сильные игроки на своих позициях и лидеры по своей натуре, с них начинался VP.Prodigy, который впоследствии стал основным составом. За эти почти два года мы вместе прошли через взлеты и падения, и я благодарен ребятам за интереснейший совместный путь, полный эмоций.

При этом мы продолжаем работать над достижением нашей основной цели в виде победы на The International, а ее не добиться без общего желания что-то исправить в новом сезоне. Мы не можем ставить личное выше командного, и по обоюдному решению менеджмента, команды и самих игроков Nightfall и Save- переведены в запас" - заявил Сергей.

CEO клуба также прокомментировал выбор нового участника команды. Гламазда отметил, что Pure был не основным кандидатом, однако смог проявить себя во время тестов.

"Ваня не был первым претендентом на роль нового керри Virtus.pro, так как в европейском ладдере его позиции были на тот момент невысоки — он только недавно переехал в Москву из Владивостока, где играл в ЮВА-регионе. Но на тестах Pure себя очень хорошо проявил, и все оценили его скилл, реакцию в игре, пул героев и манеру общения.

Для всех в команде очевиден огромный потенциал Ивана, благодаря которому, при должной работе, он сможет вырасти в тир-1 игрока" - заключил руководитель Virtus.pro.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1942760-ivan-moskalenko-popolnil-sostav-virtuspro-po-dota-2/