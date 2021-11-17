Казахстанская команда V-Gaming одержала четвертую победу на D2CL 2021 Season 5

Команда V-Gaming. Фото: vk.com/vgamingesports

Казахстанская киберспортивная команда V-Gaming одолела B8 Esports на групповом этапе Dota 2 Champions League 2021 Season 5, передает NUR.KZ.

Коллектив Айбека Naive- Токаева выиграл встречу со счетом 2:0. Тем самым казахстанский коллектив одержал четвертую победу на турнире.

После 6 туров V-Gaming с 12 очками закрепилась на третьем месте в таблице. Следующий матч команда проведет против HellRaisers 18 ноября.

Напомним, что Dota 2 Champions League 2021 Season 5 проходит с 8 по 28 ноября в онлайне. Призовой фонд чемпионата составляет 50 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1942705-kazahstanskaya-komanda-v-gaming-oderzhala-chetvertuyu-pobedu-na-d2cl-2021-season-5/