Казахстанская команда V-Gaming одержала третью победу на D2CL 2021 Season 5

Айбек Токаев. Фото: cybersport.metaratings.ru

Казахстанская киберспортивная команда V-Gaming победила Team Empire на групповом этапе Dota 2 Champions League 2021 Season 5, передает NUR.KZ.

Коллектив Айбека Naive- Токаева выиграл встречу со счетом 2:1. Для казахстанской команды эта победа стала третьей на турнире.

После пяти туров V-Gaming с девятью очками занимает третье место в таблице. Следующий матч команда проведет против B8 Esports 17 ноября. Игра начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что Dota 2 Champions League 2021 Season 5 проходит с 8 по 28 ноября в онлайне. Призовой фонд чемпионата составляет 50 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1942554-kazahstanskaya-komanda-v-gaming-oderzhala-tretyu-pobedu-na-d2cl-2021-season-5/