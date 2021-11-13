Фанаты GTA обрушили оценку GTA: The Trilogy на Metacritic

GTA: Vice City. Фото: games.mail.ru

Средняя оценка GTA: The Trilogy — Definitive Edition на ПК от пользователей опустилась до 0,9 балла из 10, пишет Cybersport.ru.

На момент публикации материала она основана на 316 отзывах. Позитивно игру оценили семь человек, а смешанный отклик оставили два пользователя.

Фанаты критикуют цену на ремастер, графику, отсутствие музыки оригинала, модели персонажей и другое — через несколько часов после запуска GTA: The Trilogy у пользователей пропала возможность поиграть в трилогию.

Напомним, что релиз GTA: The Trilogy — Definitive Edition состоялся 11 ноября. В сборник вошли GTA III, Vice City и San Andreas.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1942058-fanaty-gta-obrushili-otsenku-gta-the-trilogy-na-metacritic/