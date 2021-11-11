Valve обновила правила Dota Pro Circuit перед стартом нового сезона

Dota 2. Фото: UGC

Компания Valve опубликовала обновленный свод правил Dota Pro Circuit для сезона 2021/22, передает Cybersport.ru.

Разработчики пересмотрели количество очков, разыгрываемых на турнирах. Помимо этого, стала известна дата ростерлока перед началом первой лиги.

В сезоне DPC 2021/2022 количество рейтинговых очков, разыгрываемых на турнирах и в лигах, будет увеличиваться с каждым этапом. В первой лиге команды поделят 690 баллов, во второй — 920, а в третьей — 1 150. На мейджорах общие суммы очков составят 1 900, 2 700 и 3 500 соответственно.

Ростерлок перед началом первой лиги DPC 2021/2022 состоится 21 ноября. Команды смогут убирать игроков из состава после завершения каждой лиги и до ближайшего вторника после окончания мейджора, а добавлять — до воскресенья. Таким образом Valve планирует предотвратить ситуации, когда игроков исключали в последний момент.

Помимо этого, на русскоязычном сайте Dota Pro Circuit указано новое распределение слотов на мейджоре. Приглашения якобы должны получить по четыре команды из СНГ, Европы и Китая, по три — из Северной Америки и Юго-Восточной Азии, а также еще две — из Южной Америки, что не сходится с общим количеством участников турнира. При этом на англоязычной версии такой ошибки нет, там распределение квот осталось прежним (три для СНГ и две для Северной Америки).

Сезон Dota Pro Circuit 2021/2022 будет разделен на три стадии с региональными лигами и мейджором в каждой. Первая из них стартует 29 ноября и продлится до 23 января. Следующие этапы состоятся весной и летом, а The International 11 пройдет осенью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1941773-valve-obnovila-pravila-dota-pro-circuit-pered-startom-novogo-sezona/