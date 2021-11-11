YouTube отключит отображение дизлайков под видео

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Пользователи YouTube больше не смогут видеть количество оценок «Не нравится» под видео на платформе, пишет Cybersport.ru.

Информация об этом появилась в официальном блоге сервиса.

YouTube начала тестирование этой функции весной 2021 года — тогда только некоторые пользователи перестали видеть счетчик негативных оценок.

По данным сервиса, это никак не сказалось на количестве просмотров, однако уменьшило количество намеренного занижения рейтинга ролика с помощью дизлайков.

После обновления от 10 ноября количество отметок «Не нравится» будет доступно только создателям контента. При этом пользователи все еще смогут ставить дизлайки, которые будут влиять на алгоритмы выдачи роликов.

Представители платформы также отметили, что это решение призвано обезопасить контент-мейкеров от харассмента.

Ранее YouTube объявила ряд функций раздела Gaming, которые появятся в 2022 году. Например, стримеры смогут создавать клипы и быстро конвертировать их в shorts, получая дополнительный доход от рекламы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1941771-youtube-otklyuchit-otobrazhenie-dizlaykov-pod-video/