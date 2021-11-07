Команда G2 Esports победила Heroic и вышла в финал PGL Major Stockholm

G2 Esports. Фото: twitter.com/G2kennyS

Киберспортивная команда G2 Esports обыграла Heroic в полуфинале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (12:16 на Nuke, 16:10 на Mirage и 19:15 на Inferno). Тем самым коллектив Николы NiKo Ковача вышел в финал чемпионата, где сыграет с Natus Vincere.

Решающий матч запланирован на 7 ноября. Победителю турнира достанется миллион долларов.

Датская команда Heroic заняла 3-4 место и заработала $140 тыс. призовых.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд чемпионата составляет два миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1940934-komanda-g2-esports-pobedila-heroic-i-vyshla-v-final-pgl-major-stockholm/