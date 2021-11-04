Бенджамин Бремер и Кристиан Винеке перешли в Astralis

Кристиан Винеке и Бенджамин Бремер. Фото: astralis.gg

Датские киберспортсмены Бенджамин blameF Бремер и Кристиан k0nfig Винеке пополнили состав Astralis по CS:GO, передает NUR.KZ.

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Бывшие игроки Complexity Gaming заменят Питера dupreeh Расмуссена и Эмиля Magisk Рейфа. Ранее Astralis продлила контракты с Лукасом gla1ve Россандэром и Андреасом Xyp9x Хойслетом.

Напомним, что Astralis неудачно выступила на PGL Major Stockholm 2021. Скандинавский коллектив преодолел стадию New Challengers, но вылетел после New Legends с одной победой в четырех матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1940619-bendzhamin-bremer-i-kristian-vineke-pereshli-v-astralis/