Команда Ninjas in Pyjamas прошла в плей‑офф PGL Major Stockholm 2021

Ninjas in Pyjamas. Фото: twitter.com/NIPCS

Киберспортивная команда Ninjas in Pyjamas победила Copenhagen Flames в стадии New Legends на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (10:16 на Nuke, 16:13 на Inferno, 19:17 на Ancient). Тем самым шведский коллектив вышел в плей-офф чемпионата.

Тогда как Copenhagen Flames вылетели из турнира. Команда Расмуса HooXi Нилсена заняла 9-11 место и заработала $17,5 тыс. призовых.

Ранее в стадию New Champions прошли Virtus.pro и Team Vitality. Матчи плей-офф стартуют 4 ноября.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). Команды разыгрывают призовой фонд в размере 2 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1940293-komanda-ninjas-in-pyjamas-proshla-v-pleyoff-pgl-major-stockholm-2021/