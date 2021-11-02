PGL Major Stockholm: Virtus.pro победила MOUZ и теперь сразится за выход в плей-офф

Тимур Тулепов. Фото: HLTV

Киберспортивная команда Virtus.pro победила MOUZ в стадии New Legends на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (9:16 на Ancient, 16:3 на Inferno, 22:18 на Vertigo). Теперь коллектив Тимура Buster Тулепова сразится с FaZe Clan за выход в плей-офф турнира.

Команда MOUZ же покинула чемпионат, заняла 12-14 место и заработала 17,5 тыс. долларов призовых.

Также Heroic обыграла Copenhagen Flames. Тем самым дружина Каспера cadiaN Меллера вышла в плей-офф турнира.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября. Призовой фонд чемпионата составляет два миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1940096-pgl-major-stockholm-virtuspro-pobedila-mouz-i-teper-srazitsya-za-vyhod-v-pley-off/