PGL Major Stockholm 2021: команда Gambit Esports победила Virtus.pro в матче New Legends Stage

Абай Хасенов. Фото: HLTV

Киберспортивная команда Gambit Esports победила Virtus.pro в матче New Legends Stage на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча на Vertigo завершилась со счетом 16:14. Для команды Абая Hobbit Хасенова победа стала второй на чемпионате.

Теперь Gambit Esports необходимо выиграть еще одну игру, чтобы гарантировать себе слот в Champions Stage.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). 24 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 2 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1939830-pgl-major-stockholm-2021-komanda-gambit-esports-pobedila-virtuspro-v-matche-new-legends-stage/