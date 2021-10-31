PGL Major Stockholm 2021: Gambit Esports сыграет с Virtus.pro в третьем раунде New Legends Stage

Gambit Esports. Фото: championat.com

Организаторы PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO опубликовали пары третьего раунда New Legends Stage, пишет Cybersport.ru.

Команды Gambit Esports и Virtus.pro завершили первый игровой день с одной победой и поражением. Теперь им предстоит сыграть между собой. Матч запланирован на сегодня и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана.

Также коллектив Natus Vincere поборется с Ninjas in Pyjamas за слот на Champions Stage. Начало встречи запланировано на 22:15. Соперником Entropiq за квоту в основной этап станет G2 Esports. Противостояние начнется в 18:30.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд чемпионата составляет два миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1939799-pgl-major-stockholm-2021-gambit-esports-sygraet-s-virtuspro-v-tretem-raunde-new-legends-stage/