Бибисара Асаубаева стала второй на Гран-при по шахматам в Индии

Бибисара Асаубаева. Фото: instagram.com/bibisarachess

В индийском городе Нью-Дели завершился этап серии Гран-при по шахматам. Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева финишировала на втором месте, передает NUR.KZ.

При этом все спортсменки, вошедшие в тройку лучших, набрали одинаковое количество очков. Россиянка Александра Горячкина, Бибисара Асаубаева и Чжу Цзинер (Китай) после завершения всех туров имели в своем активе по шесть баллов.

В итоге распределение мест состоялось по дополнительным показателям: Горячкина финишировала первой, на втором месте расположилась Асаубаева, а Цзинер замкнула тройку лучших.

Согласно информации Международной шахматной федерации, по регламенту турнира все призовые деньги и рейтинговые очки были разделены между шахматистками поровну. Каждая получила по 12 333 евро и 133 балла.

Добавим, что на Гран-при в Индии Асаубаева провела девять матчей. Четыре из них она выиграла, четыре свела вничью. В пассиве у шахматистки одно поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2015682-bibisara-asaubaeva-stala-vtoroy-na-gran-pri-po-shahmatam-v-indii/