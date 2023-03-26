"Лучше завязать со спортом": Бибисара Асаубаева и Жансая Абдумалик устроили перепалку в Сети

Жансая Абдумалик. Фото: instagram.com/zhansaya_abdumalik

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в соцсетях осудила свою коллегу Жансаю Абдумалик за решение не участвовать в турнире в Индии. Позже Абдумалик ответила на выпад спортсменки.

Бибисара Асаубаева на своей странице в Instagram критично высказалась о решении Жансаи Абдумалик покинуть Гран-при в Индии, назвав ее единоличницей.

"Шахматы это, конечно, индивидуальный вид спорта. Но быть индивидуальностью и быть единоличником — это разные вещи. Понятие "каждый сам за себя" некоторые иногда трактуют как "плевать я хотел на всех". Надо ли говорить, что слов раскаяния или дежурного извинения из вежливости от них никогда не дождешься.

Да и какой вежливости может идти речь, когда такие люди всем вокруг просто откровенно врут. Возможно, приукрашивать действительность — это профессиональное качество бывшего депутата Алматинского маслихата Жансаи Абдумалик, позабывшей, что в первую очередь она шахматистка. Но есть вещи, которые непростительны для любого профессионала, кем бы он ни был. И кем бы себя ни возомнил", – резко заявила Асаубаева.

Она объяснила, что Абдумалик и еще одиннадцать шахматисток, включая саму Асаубаеву были в Дели (столице Индии) на Гран-при по шахматам. В какой-то момент Жансая Абдумалик заявила, что решила покинуть турнир — по словам Бибисары, из-за того, что организаторы встретили ее неподобающе.

"Сделала она это очень странным, если не сказать, глупым образом: сообщила по телефону коллеге за час до открытия, что улетает и находится в аэропорту, а потом преспокойно прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой в то время, как мы на экстренном собрании решали, что нам теперь делать.

Жансая прилетела с мужчиной, который ее повсюду сопровождал, многие другие были одни — и ничего, добрались до отеля без истерики и соплей.

При этом некоторые шахматистки отказались от участия в других чемпионатах специально ради этого Гран-при, и на данный момент вообще оказались в патовой ситуации.

Из-за сиюминутной истерики, сдобренной ложью, турнир под угрозой срыва. Из-за одного человека, который посчитал, что может в последний момент просто перечеркнуть все по надуманной причине", – подчеркнула шахматистка.

По ее словам, несмотря на то, что в организации действительно были недочеты, "больше всего вопросов к Жансае".

"К ее неспортивному поведению. К выраженным не к месту эмоциям. К ее отношению к коллегам, к жизни, в целом. К профессионализму, в частности.

Спортсмены должны быть готовы к любым форс-мажорам и вызовам, а не ныть и сдаваться, если что-то пойдет не так. Если так, как Жансая, реагировать на каждую мелочь — то лучше завязать со спортом, выйти замуж и готовить борщи. Тем более, как мы видели, ей есть за кого", – закончила Асаубаева.

Через несколько часов на личной странице Жансаи Абдумалик в Instagram появился ответ.

"Я старалась не обращать внимания на неоднократные неэтичные колкости Бибисары Асаубаевой в мой адрес, но, видимо настал момент дать сдачи.

Начну с того, что фото, которое использовала Асаубаева в своем посте, не соответствует сложившейся ситуации и вводит в заблуждение любителей шахмат (фото было сделано в 2021 году на Кубке Мира).

Непосредственно о самой ситуации на Гран-при в Индии: я и мои коллеги (включая саму Асаубаеву) были огорчены и разочарованы (мягко говоря) условиями, созданными организаторами. Посовещавшись, мы решили написать коллективное письмо президенту и руководящему Аппарату ФИДЕ, в котором отразили свое недовольство, и предложили перенести или отменить Этап", – отметила Абдумалик.

По ее словам, письмо подписали практически все участницы Гран-при, включая Бибисару Асаубаеву.

"Из-за коллективного недовольства участниц, организаторы даже были вынуждены перенести начало турнира на неопределенный срок.

Я лично поставила в известность президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и исполнительного директора Эмиля Сутовского о своем решении не играть в таких условиях. Ответ Аркадия Владимировича прилагаю в карусели.

Несмотря на всю эту некрасивую ложь и лицемерие Бибисары Асаубаевой, я не сожалею о принятом решении и убеждена, что шахматисты заслуживают играть в безопасных и достойных условиях", – подчеркнула она.

Жансая Абдумалик добавила, что с теплотой вспоминает Олимпиаду по шахматам в Индии, но предложенные на этот раз условия в Дели, по ее мнению, были неприемлемы.

"P.S.: Я обязательно выйду замуж и с удовольствием буду варить борщи мужу. Знаю много замечательных шахматисток, которые успешно совмещают семейную жизнь и профессиональную карьеру, и искренне восхищаюсь ими", – ответила в конце поста она на выпад коллеги.

Добавим, по данным с официального сайта МИИР РК, Жансая Абдумалик – казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер.

Свой первый титул Абдумалик завоевала в шесть лет, когда в 2006 году выиграла чемпионат города Алматы среди девочек до 8 лет.

Кроме того, по данным с сайта Министерства культуры и спорта РК, Бибисара Асаубаева – самый юный в истории шахмат обладатель звания Fide Master. Звание присвоено в 7 лет после победы в 2-х чемпионатах мира в 2011 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2014054-luchshe-zavyazat-so-sportom-bibisara-asaubaeva-i-zhansaya-abdumalik-ustroili-perepalku-v-seti/