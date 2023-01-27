Бибисара Асаубаева на шахматном турнире в Москве обыграла гроссмейстера Сергея Карякина

Бибисара Асаубаева. Фото: instagram.com/bibisarachess

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала сенсационную победу над известным гроссмейстером Сергеем Карякиным на турнире "Шахматные звезды" в Москве, передает NUR.KZ.

Асаубаева нанесла звездному игроку единственное поражение на турнире по быстрым шахматам.

"Я проиграл партию чемпионке мира, которая играет очень хорошо",- отметил после встречи Карякин.

Стоит отметить, что турнир собрал многих ведущих шахматистов мира. Бибисара Асаубаева вошла в число участников буквально за несколько дней до начала - она заменила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. Призовой фонд соревнований составляет 15 миллионов рублей.

Позади турнир по рапиду. Впереди розыгрыш призовых мест в блице, который пройдет с 28 по 30 января.

Напомним, на домашнем чемпионате мира-2022 по блицу, который прошел в декабре в Алматы, Асаубаева стала чемпионкой, защитив титул, который она завоевала в 2021.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2007083-bibisara-asaubaeva-na-shahmatnom-turnire-v-moskve-obygrala-grossmeystera-sergeya-karyakina/