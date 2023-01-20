Астана примет матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

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Матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет в Астане, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ФИДЕ (Международная шахматная федерация).

Встреча состоится с 7 апреля по 1 мая в столице Казахстане. Призовой фонд составит 2 миллиона евро, из которых 60% достанется победителю.

Матч вновь будет состоять из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьей чемпион определится в плей-офф по быстрым шахматам.

Напомним, что летом прошлого года, после того как Ян Непомнящий вновь победил в турнире претендентов, норвежец Магнус Карлсен отказался от защиты титула чемпиона мира. Теперь за шахматную корону сразятся Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэн.

Ранее в декабре прошлого года в Алматы прошел чемпионат мира по блицу и рапиду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2006112-astana-primet-match-za-mirovuyu-shahmatnuyu-koronu-mezhdu-nepomnyaschim-i-lizhenem/