Восьмилетний шахматист из Астаны обыграл управляющего директора FIDE

Карим Айтжан. ФОто: instagram.com/kzchessfederation

Воспитанник столичной школы шахмат Карим Айтжан обыграл в сеансе одновременной игры управляющего директора FIDE Дану Рейзниеце-Озола, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Казахстанской федерации шахмат.

Как отметили в федерации, у доски 8-летнего Карима Айтжана из столичной школы шахмат гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола задерживалась дольше обычного и подолгу обдумывала свои ходы.

В итоге серебряный призер Казахстана до 8 лет и серебряный призер Азии по блицу Карим Айтжан выиграл партию у гроссмейстера.

Карим прокомментировал свою победу так.

"Я не был уверен в победе и видел преимущества игры гроссмейстера, и даже предложил ничью, но позже все же смог переломить ход игры. Конечно, это было непросто. Сложно играть с мастером", – рассказал шахматист.

По данным сайта федерации шахмат РФ, Дана Рейзниеце-Озола в октябре 2010 года избрана депутатом Сейма Латвии, в 2014-м заняла пост главы Минэкономики, а после возглавляла Минфин страны.

На посту министра финансов Рейзниеце-Озола работала до 2019 года. В начале 2021 года Дана приняла предложение президента FIDE Аркадия Дворковича занять пост управляющего директора Международной шахматной федерации.

Напомним, в минувшее воскресенье международный гроссмейстер казахстанец Дармен Садвакасов сыграл вничью с чемпионом мира Магнусом Карлсеном и обыграл французского шахматиста Максима Вашье-Лаграва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2003292-vosmiletniy-shahmatist-iz-astany-obygral-upravlyayuschego-direktora-fide/