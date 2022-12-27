Восьмилетний шахматист из Астаны обыграл управляющего директора FIDE

Воспитанник столичной школы шахмат Карим Айтжан обыграл в сеансе одновременной игры управляющего директора FIDE Дану Рейзниеце-Озола, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Казахстанской федерации шахмат.
Как отметили в федерации, у доски 8-летнего Карима Айтжана из столичной школы шахмат гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола задерживалась дольше обычного и подолгу обдумывала свои ходы.
В итоге серебряный призер Казахстана до 8 лет и серебряный призер Азии по блицу Карим Айтжан выиграл партию у гроссмейстера.
Карим прокомментировал свою победу так.
"Я не был уверен в победе и видел преимущества игры гроссмейстера, и даже предложил ничью, но позже все же смог переломить ход игры. Конечно, это было непросто. Сложно играть с мастером", – рассказал шахматист.
По данным сайта федерации шахмат РФ, Дана Рейзниеце-Озола в октябре 2010 года избрана депутатом Сейма Латвии, в 2014-м заняла пост главы Минэкономики, а после возглавляла Минфин страны.
На посту министра финансов Рейзниеце-Озола работала до 2019 года. В начале 2021 года Дана приняла предложение президента FIDE Аркадия Дворковича занять пост управляющего директора Международной шахматной федерации.
Напомним, в минувшее воскресенье международный гроссмейстер казахстанец Дармен Садвакасов сыграл вничью с чемпионом мира Магнусом Карлсеном и обыграл французского шахматиста Максима Вашье-Лаграва.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2003292-vosmiletniy-shahmatist-iz-astany-obygral-upravlyayuschego-direktora-fide/