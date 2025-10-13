jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Избегает боя со мной": Ангелина Лукас анонсировала следующий поединок

      Опубликовано:

      Казахстанская боксер Ангелина Лукас
      Ангелина Лукас. Фото: Instagram @angelina_lukas1997

      Известная казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас в своем Instagram-аккаунте поделилась подробностями следующего боя на профессиональном ринге, передает NUR.KZ.

      28-летняя спортсменка проведет поединок 14 ноября 2025 года на стадионе в Каире (Египет). Ее соперницей будет американка Кэтрин Рене. На кону будет стоять пояс WBA Gold World в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

      36-летняя представительница США на профессиональном ринге одержала семь побед при пяти поражениях. Она проиграла три из четырех последних боев.

      По словам Лукас, действующая абсолютная чемпионка мира Габриэла Фундора отказывается от поединка с ней. Американка последний раз выходила на ринг в сентябре и уверенно защитила титул.

      "Уже около восьми месяцев я вхожу в топ-2 мирового рейтинга, но Габриэла Фундора избегает боя со мной. Что ж, будем действовать по-другому — я буду преследовать ее, пока она не выйдет в ринг. Сейчас весь фокус на Кэтрин Рене. Я иду своим путем к званию абсолютной чемпионки мира. WBA назначила мне эту соперницу, и я полностью готова к бою. Я продолжаю усердно тренироваться и сделаю все, чтобы победить и чтобы наш флаг гордо развевался над крупнейшим стадионом Каира!
      Эта победа для меня очень важна. После нее я добьюсь, чтобы все федерации признали необходимость моего поединка с Габриэлой Фундорой. Я отдам всю себя ради этой победы! Бокс — это дело всей моей жизни. С вашей поддержкой и помощью Всевышнего пусть поднимется и засияет флаг Казахстана в Каире! Поехали!" — заявила Лукас.

      Уроженка Тараза на профессиональном ринге одержала 15 побед (восемь — нокаутами) при одном поражении. Она идет на серии из десяти выигранных поединков.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

