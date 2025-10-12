Нокаутом за две минуты завершился дебют в новом дивизионе экс-чемпиона мира по боксу Джарона Энниса

Американец Джарон Эннис одержал досрочную победу над ангольцем Уисмой Лимой и остался непобежденным на профессиональном ринге, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Для Энниса это был дебют в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился уже в стартовом отрезке. Американец быстро завладел инициативой и дважды отправил соперника на настил. Лима пытался продолжить поединок, но после серии пропущенных ударов вновь оказался в кризисном положении, и рефери зафиксировал технический нокаут.

28-летний Эннис завладел временным поясом WBA, который был вакантным. На профессиональном ринге он одержал 35 побед (31 — нокаутами) при одном поединке без результата. Ранее американец был чемпионом мира в полусреднем весе по версиям IBF, WBA и The Ring.

Лима же проиграл второй раз за карьеру и впервые досрочно. В активе 32-летнего ангольца осталось 13 побед (9 — нокаутами).

