Жанибек Алимханулы подписал контракт на исторический бой за три чемпионских пояса
Опубликовано:
Чемпион мира по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы подписал контракт на объединительный бой за три чемпионских титула, сообщил менеджер боксера Берик Султанов в своей социальной сети Instagram.
Султанов сообщил, что контракт на исторический бой его подопечного Жанибека Алимханулы с другим чемпионом в среднем дивизионе уже подписан.
"Уважаемые фанаты "Qazaq Style", мы подписали контракт на исторический и долгожданный всеми казахстанцами бой, который взорвёт средний вес. В ближайшие дни промоутерские компании официально сделают объявление. Впереди нас ждёт грандиозное шоу.
Мы прошли половину пути к нашей цели — собрать все четыре титула среднего дивизиона. Если будет угодно, сотворим историю. Мы трудимся на этом пути, и недалёк тот день, когда увидим результаты наших стараний", — заявил менеджер.
Имя предполагаемого соперника пока не раскрывается, но двумя другими поясами в среднем весе владеют доминиканец Карлос Адамес (WBC) и кубинец Эрисланди Лара (WBA).
Напомним, 5 апреля в Астане Жанибек Алимханулы нокаутировал француза Анауэля Нгамиссенге в пятом раунде, успешно защитив чемпионские пояса WBO и IBF.
