Казахстанка Алуа Балкибекова вышла в финал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова выиграла полуфинальный поединок на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Балкибекова в бою за выход в финал в весовой категории до 51 килограмма выиграла у представительницы Китая Ци Синьюй.

Первый раунд Алуа выиграла со счётом 5:0. Также она была лучше и во втором отрезке (4:1). Заключительную трёхминутку забрала соперница, однако на итоговый результат это не повлияло. Победа раздельным решением судей с итоговым счетом 4:1 ушла казахстанской спортсменке.

В финале за медаль высшей пробы Балкибекова будет бороться против двукратной серебряной медалистки Олимпийских игр Бусе Наз Чакыроглу из Турции. Схватка пройдет завтра, 14 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.