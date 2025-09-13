Казахстанский боксер Торехан Сабырхан поборется за золотую медаль чемпионата мира

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан одержал победу в полуфинале мирового первенства, который проходит в английском Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский боксер в весовой категории до 70 килограммов за выход в финал боролся против хозяина ринга Одела Камара. Схватка завершилась победой Сабырхана раздельным решением судей с итоговым счетом 4:1.

Таким образом, казахстанец вышел в поединок за золотую медаль чемпионата мира, где будет боксировать против японца Севона Окадзавы. Этот бой пройдет завтра, 14 сентября.

Всего в финал мирового первенства вышли четыре представителя национальной мужской сборной Казахстана: капитан Айбек Оралбай, Торехан и Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай.

Напомним, текущий чемпионат мира по боксу впервые проводится под эгидой Международной федерации World Boxing.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.