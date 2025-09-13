Назым Кызайбай поборется за золото чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в полуфинале чемпионата мира в Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.

В девятый соревновательный день мирового первенства по боксу проходят полуфинальные поединки. От женской сборной Казахстана за выход в финал боролась бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай.

Спортсменка боксировала в весовой категории до 48 килограммов против представительницы Узбекистана Сабины Бобокуловой. Схватка завершилась единогласным решением судей в пользу Кызайбай. Таким образом, Назым, как и Аида Абикеева, поборется за золотую медаль чемпионата мира, который проходит под эгидой Международной федерации World Boxing.

Напомним, Кызайбай является трехкратной победительницей мировых первенств от IBA.

