"Канело" и Кроуфорд прошли взвешивание и провели последнюю дуэль взглядов перед боем

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес и американец Теренс Кроуфорд успешно прошли взвешивание перед очным титульным поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт UFC.

Противостояние спортсменов возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе. Альварес будет защищать титул абсолютного чемпиона мира по втором среднем весе (до 76,2 кг).

На официальном взвешивании соперники уложились в необходимый лимит. И "Канело", и Кроуфорд показали 167,5 фунта (около 76 кг).

Затем боксеры приняли участие в церемониальном взвешивании в присутствии зрителей. Мексиканец и американец на сцене провели заключительную дуэль взглядов, которую модерировал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт. Стердаун прошел без инцидентов, затем спортсмены позировали для фото.

Поединок Альвареса и Кроуфорда начнется в воскресенье, 14 сентября, не ранее 08:00 по времени Астаны.

В андеркарде предстоящего турнира выступит казахстанец Иван Дычко. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в лимите тяжелого веса побьется с американцем Джермейном Франклином.

