Назым Кызайбай вышла полуфинал и гарантировала медаль чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

На чемпионате мира по боксу, которые проводится под эгидой Международной федерации World Boxing, проходит восьмой соревновательный день. Заключительные четвертьфинальные поединки проходят в определенных весовых категориях.

Последней из женской сборной Казахстана за выход в полуфинал боролась бронзовая медалистка Олимпийских игр 2024 года Назым Кызайбай.

В четвертьфинале весовой категории до 48 килограммов она одолела Ханну Охоту из Украины. Схватка завершилась единогласным решением судей в пользу казахстанки с итоговым счетом 5:0.

За выход в финал Кызайбай будет боксировать уже завтра, 13 сентября. Этот бой пройдет в дневной сессии.

