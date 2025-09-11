Капитан сборной Казахстана по боксу поборется за выход в финал мирового первенства в Ливерпуле
Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай вышел в полуфинал чемпионата мира, который проходит под эгидой Международной федерации World Boxing в Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.
Айбек Оралбай выиграл поединок в рамках 1/4 финала чемпионата мира по боксу в Ливерпуле. Казахстанец уверенно провел бой в категории свыше 90 килограммов против хорвата Луки Пратльячича. В итоге отечественный боксер одержал победу и выходом в полуфинал гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.
Без награды чемпионата мира остались Ертуган Зейнуллинов (в весе до 65 кг) и Бейбарыс Жексен (до 60 кг). Оба спортсмена проиграли своим оппонентам из Узбекистана в рамках четветьфинала.
Таким образом, от мужской сборной Казахстана на данный момент в полуфинал пробились Айбек Оралбай, Махмуд Сабырхан и Торехан Сабырхан.
