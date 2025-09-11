Еще две казахстанские боксерши вышли в полуфинал чемпионата мира-2025

Представительницы женской сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева и Алуа Балкибекова одержали победы в четвертьфинале чемпионата в Ливерпуле (Великобритания), передает корреспондент NUR.KZ.

В весовой категории до 51 килограмма Алуа Балкибекова победила в четвертьфинале И-Сюань Гуо из Китайского Тайбэя. Противостояние завершилось единогласным решением судей.

В дивизионе до 65 килограммов Аида Абикеева одолела самую титулованную спортсменку мирового первенства, чемпионку Олимпиады-2024, турчанку Бусеназ Сюрменали.

Таким образом, Балкибекова и Абикеева вышли в полуфинал и гарантировали как минимум бронзовые медали чемпионата мира.

Завершили выступление на стадии четвертьфинала Карина Ибрагимова в весе до 57 килограммов и Гульсая Ержан в категории до 80 килограммов.

Таким образом, у женской сборной Казахстана на данный момент пять полуфиналисток Наталья Богданова, Виктория Графеева, Аида Абикеева, Ельдана Талипов и Алуа Балкибекова.

