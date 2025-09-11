jitsu gif
      Казахстанский боксер из команды Канело оформил нокаут на турнире в США

      Опубликовано:

      Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (справа)
      Бек Нурмаганбет (справа). Фото: NBNL Management

      Казахстанец Бек Нурмаганбет из команды мексиканца Сауля Альвареса одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге, передает корреспондент NUR.KZ.

      25-летний спортсмен возглавил турнир в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником по бою во втором среднем весе (до 76,2 кг) стал американец Стивен Самптер.

      Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно. Нурмаганбет владел явным преимуществом и во втором отрезке отправил оппонента в нокдаун. После третьего раунда угловые Самптера приняли решение отказаться от продолжения боя.

      Таким образом, был зафиксирован технический нокаут. На профессиональном ринге Нурмаганбет выиграл все 15 поединков, 13 из них — досрочно.

      Самптер впервые уступил нокаутом. Всего на счету 31-летнего американца 11 побед (9 досрочных) при двух поражениях и одной ничьей.

      Добавим, что в ночь на 14 сентября по казахстанскому времени поединок проведет сам Сауль "Канело" Альварес. Мексиканец будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), на которое претендует американец Теренс Кроуфорд.

