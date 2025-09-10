Призер Олимпиады-2024 Нурбек Оралбай остался без медали чемпионата мира по боксу

Представители национальной сборной Казахстана по боксу Нурбек Оралбай и Сагындык Тогамбай завершили выступление на чемпионате мира-2025 на четвертьфинальной стадии, передает корреспондент NUR.KZ.

Оралбай проводил четвертьфинальный поединок в весовой категории до 80 килограммов против Жавохира Умматалиева из Узбекистана. Казахстанец уступил в этом бою единогласным решением судей. Таким образом, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года завершил выступление на чемпионате мира в Ливерпуле без медали.

Также без награды мирового первенства остался и Сагындык Тогамбай. Боксер уступил в четвертьфинале весовой категории до 90 килограммов еще одному представителю Узбекистана Турабеку Хабибулаеву.

В мужской сборной Казахстана завершили выступление на данный момент четыре боксера: Сабыржан Аккалыков, Бекзад Нурдаулетов, Нурбек Оралбай и Сагындык Тогамбай.

