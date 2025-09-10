Сборная Казахстана гарантировала еще две медали чемпионата мира по боксу

Представительницы женской сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева и Ельдана Талипова одержали победы в четвертьфинале чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Графеева боксировала за выход в полуфинал в весовой категории до 60 килограммов против представительницы Узбекистана Ситоры Турдибековой. Поединок завершился победой казахстанки раздельным решением судей с итоговым счетом 4:1.

Виктория вышла в полуфинал и гарантировал как минимум бронзовую медаль. 12 сентября за выход в финал отечественная спортсменка поборется против бразильянки Ребекки Де Лимы Сантос.

В след за Графеевой в полуфинальную стадию вышла еще одна казахстанская спортсменка Ельдана Талипова. В своем стартовом поединке она одержала победу раздельным решением судей над Селин Ли-Ло из Новой Зеландии.

Талипова также гарантировала сборной Казахстана еще одну медаль. За выход в финал казахстанка поборется 12 сентября. Ее соперница определится позднее.

