Братья Сабырхан вышли в полуфинал и гарантировали медали чемпионата мира по боксу

Представители национальной сборной Казахстана по боксу Торехан и Махмуд Сабырхан одержали победы в четвертьфинале мирового первенства в английском Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертьфинале в весовой категории до 55 килограммов Махмуд Сабырхан встречался с японцем Руи Ямагучи. Схватка завершилась победой казахстанца единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0. Таким образом, Махмуд вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль чемпионата мира. За выход в финал боксер поборется против китайца Лю Чуана. Этот бой пройдет 13 сентября в дневной сессии.

Младший брат Махмуда Торехан Сабырхан также проводил четвертьфинальный поединок. В схватке в весовой категории до 70 килограммов он победил француза Макана Траоре единогласным решением судей. Победа позволила Торехану выйти в полуфинал и гарантировать мужской сборной Казахстана еще одну медаль мирового первенства. За выход в финал Сабырхан поборется 13 сентября.

Чемпионат мира под эгидой Международной федерации бокса World Boxing продлится до 14 сентября.

