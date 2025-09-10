Еще два казахстанских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Представители мужской сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов и Санжар Ташкенбай вышли в четвертьфинал мирового первенства в английском городе Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.
В весовой категории до 50 килограммов Санжар Ташкенбай проводил стартовый поединок против Хутайфа Эшаиша из Иордании. Бой завершился единогласным решением судей в пользу казахстанца с итоговым счетом 5:0. Таким образом, Ташкенбай вышел в четвертьфинал и гарантировал медаль ЧМ-2025.
На стадии 1/8-й в весовой категории до 65 килограммов казахстанец Ертуган Зейнуллинов победил раздельным решением судей британца Патриса Мугалзая. Боксер стал восьмым четвертьфиналистом от мужской сборной Казахстана.
Завершил выступление на мировом первенстве Бекзад Нурдаулетов. В весовой категории до 85 килограммов он уступил грузину Георгию Кушиташвили.
Четвертьфиналы чемпионаты мира от Международной федерации бокса World Boxing пройдут 10 и 11 сентября.
