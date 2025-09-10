Казахстанка выиграла четвертьфинальный бой и гарантировала медаль чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова одержала победу в четвертьфинале мирового первенства в Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертьфинальном поединке казахстанская спортсменка встречалась с представительницей Турции Семой Чалышкан. Схватка проходила в весовой категории до 70 килограммов.

Богданова во втором раунде отправила оппонентку в нокдаун и одержала победу единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0.

Таким образом, Наталья вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль чемпионата мира.

В этот же соревновательный день от женской сборной Казахстана победу одержала медалистка Олимпийских игр 2024 года Назым Кызайбай. Спортсменка выиграла стартовую встречу в весовой категории до 48 килограммов. Ее соперницей была Лилу Селецки из Венгрии. Бой завершился остановкой рефери после нескольких нокдаунов. Таким образом, Кызайбай вышла в четвертьфинал мирового первенства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.