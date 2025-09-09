Лидеры сборной Казахстана по боксу поборются за выход в полуфинал мирового первенства
Опубликовано:
Представители сборной Казахстана по боксу Нурбек Оралбай и Махмуд Сабырхан вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.
В весовой категории до 80 килограммов Нурбек Оралбай победил этнического казаха из Китая Тохтарбека Танаткана. Схватка завершилась единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0. Таким образом, серебряный призер Олимпиады-2024 поборется за выход в полуфинал и гарантированную медаль чемпионата мира.
Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 55 килограммов, одержал досрочную победу над представителем Косово Башкимом Баюку. Казахстанец оформил нокаут на 30 секунде боя. Махмуд также как и его брат Торехан вышел в четвертьфинальную стадию.
В вечерней сессии сегодня, 9 сентября, поборются еще трое представителей сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов, Ертуган Зейнуллинов и Санжар Ташкенбай.
