Лидеры сборной Казахстана по боксу поборются за выход в полуфинал мирового первенства

Представители сборной Казахстана по боксу Нурбек Оралбай и Махмуд Сабырхан вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

В весовой категории до 80 килограммов Нурбек Оралбай победил этнического казаха из Китая Тохтарбека Танаткана. Схватка завершилась единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0. Таким образом, серебряный призер Олимпиады-2024 поборется за выход в полуфинал и гарантированную медаль чемпионата мира.

Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 55 килограммов, одержал досрочную победу над представителем Косово Башкимом Баюку. Казахстанец оформил нокаут на 30 секунде боя. Махмуд также как и его брат Торехан вышел в четвертьфинальную стадию.

В вечерней сессии сегодня, 9 сентября, поборются еще трое представителей сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов, Ертуган Зейнуллинов и Санжар Ташкенбай.

