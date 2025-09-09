Алуа Балкибекова вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2025 по боксу в Ливерпуле

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибеоква одержала победу на стадии 1/8-й мирового первенства 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В шестой соревновательный день первого чемпионата мира, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing, в дневной сессии свое выступление от сборной Казахстана начала Алуа Балкибекова. Ее соперницей за выход в четвертьфинал в весовой категории до 51 килограмма была представительница южнокорейской команды Мун Каен.

Схватка завершилась уверенной победой казахстанки единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0.

Таким образом, Балкибекова стала пятой представительницей женской сборной РК, которая поборется за выход в полуфинал и гарантированную медаль мирового первенства в Великобритании.

