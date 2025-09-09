Капитан сборной Казахстана Айбек Оралбай вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай с победы стартовал на мировом первенстве, которое впервые проводится под эгидой Международной федерации World Boxing, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский боксер проводил стартовую схватку на чемпионате мира в Ливерпуле против Мусахита Илияса. Поединок проходил за выход в четвертьфинал весовой категории свыше 90 килограммов. Победу единогласным решением судей одержал Оралбай с итоговым счетом 5:0. За выход в полуфинал он поборется портив хорватского спортсмена Луки Пратлячича.

В четвертьфинальную стадию также вышел Бейбарыс Жексен в весовой категории до 60 килограммов. Он одержал победу раздельным решением судей над Сачином Сивачем из Индии. За выход в полуфинал Жексен будет боксировать против действующего олимпийского чемпиона из Узбекистана Абдумалика Халокова.

Сабыржан Аккалыков, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, стал первой потерей мужской сборной Казахстана на текущем чемпионате мира. Он уступил в 1/8-й финала украинцу Павлу Ильюше.

Таким образом, среди подопечных Кайрата Сатжанова в четвертьфинал вышли Торехан Сабырхан, Айбек Оралбай, Бейбарыс Жексен, Сагындык Тогамбай.

Нурбек Оралбай, Ертуган Зейнуллинов, Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай, Бекзад Нурдаулетов сегодня, 9 сентября, поборются за выход в 1/4-ю стадию соревнований.

