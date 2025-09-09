Казахстанка Аида Абикеева поборется за медаль чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в английском Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской спортсменки за выход в четвертьфинал мирового первенства была представительница Южной Кореи Канг Сукён. Схватка проходила в весовой категории до 65 килограммов. В поединке победу одержала Абикеева единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0.

За выход в полуфинальную стадию и гарантированную медаль чемпионата мира казахстанка поборется против турецкой спортсменки Бусеназ Сюрменали. Этот бой пройдет 10 сентября в вечерней сессии.

Таким образом, на данный момент от женской сборной Казахстана в четвертьфинал вышли Карина Ибрагимова, Наталья Богданова, Аида Абикеева, Гульсая Ержан.

Еще три представительницы поспорят за путевки в полуфинал сегодня это Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова и Виктория Графеева.

Две казахстанские спортсменки завершили выступление на ЧМ-2025 Надежда Рябец и Элина Базарова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.