Призер Олимпиады-2024 Нурбек Оралбай вышел в 1/8-ю чемпионата мира по боксу
Опубликовано:
Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Нурбек Оралбай одержал победу в первом поединке на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского боксера за выход в 1/8-ю финала мирового первенства от Международной федерации World Boxing был украинский спортсмен Матвей Ражба. Схватка проходила в весовой категории до 80 килограммов.
Оралбай одержал уверенную победу единогласным решением судей с итоговым счетом - 5:0.
Таким образом, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года вышел в 1/8-ю финала. За выход в четвертьфинал Нурбек поборется с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатканом. Этот бой пройдет 9 сентября в дневной сессии.
Отметим, данный чемпионат мира впервые в истории проводится под эгидой Международной федерации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14 сентября. За медали сражаются представители более чем 60 стран.
