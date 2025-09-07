Махмуд Сабырхан с победы стартовал на чемпионате мира по боксу

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан одержал победу в первом поединке на первенстве планеты, которое проходит в английском городе Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертый соревновательный день чемпионата мира от Международной федерации World Boxing от сборной Казахстана в весовой категории до 54 килограммов свое выступление начал Махмуд Сабырхан. Соперником 23-летнего казахстанца был мексиканский боксер Брайан Ортис.

Схватка завершилась победой единогласным решением судей Сабырхана с итоговым счетом 5:0.

Таким образом, казахстанец вышел в 1/8-ю мирового первенства.

Отметим, данный чемпионат мира впервые в истории проводится под эгидой Международной федерации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14 сентября. За медали сражаются представители более чем 60 стран.

