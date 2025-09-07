Казахстанка Виктория Графеева вышла во второй круг чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева выиграла первый бой на мировом первенстве 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка в стартовом поединке чемпионата мира от Международной федерации World Boxing встречалась со спортсменкой из Косово Доньету Садику. Схватка проходила за выход в 1/8-ю в весовой категории до 60 килограммов.

Первый отрезок выиграла Графеева. Второй раунд остался за оппоненткой. Исход боя решился в заключительной трехминутке, в которой сильнее была казахстанская спортсменка. Итоговое раздельное решение судей в пользу Графеевой со счетом 3:2.

За выход в четвертьфинал Виктория поборется против Люси Кингс-Уитли из Великобритании. Поединок этой стадии пройдет 9 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.