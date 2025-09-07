Казахстанка Виктория Графеева вышла во второй круг чемпионата мира по боксу
Опубликовано:
Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева выиграла первый бой на мировом первенстве 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанка в стартовом поединке чемпионата мира от Международной федерации World Boxing встречалась со спортсменкой из Косово Доньету Садику. Схватка проходила за выход в 1/8-ю в весовой категории до 60 килограммов.
Первый отрезок выиграла Графеева. Второй раунд остался за оппоненткой. Исход боя решился в заключительной трехминутке, в которой сильнее была казахстанская спортсменка. Итоговое раздельное решение судей в пользу Графеевой со счетом 3:2.
За выход в четвертьфинал Виктория поборется против Люси Кингс-Уитли из Великобритании. Поединок этой стадии пройдет 9 сентября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2283261-kazahstanka-viktoriya-grafeeva-vyshla-vo-vtoroy-krug-chempionata-mira-po-boksu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах