Сборная Казахстана понесла вторую потерю на чемпионате мира по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Надежда Рябец потерпела поражение в первом поединке чемпионата мира в Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

На чемпионате мира по боксу в очередной соревновательный день от женской сборной Казахстана в весовой категории до 75 килограммов выступала Надеждя Рябец. В стартовом бою за выход в 1/8-ю финала ей противостояла представительница Китая Лин Ван. Схватка завершилась поражением Рябец единогласным решением судей с итоговым счетом 0:5.

Таким образом, это вторая спортсменка из женской команды Казахстана, которая завершила выступление на мировом первенстве.

Ранее, свой первый поединок на ЧМ-2025 проиграла Элина Базарова в весе до 54 килограммов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.