Казахстанка одержала яркую победу и вышла во второй круг чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова одержала победу в первом поединке чемпионата мира в Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.

Во второй соревновательный день чемпионата мира по боксу от Международной федерации World Boxing от сборной Казахстана выступила Карина Ибрагимова. Ее соперницей за выход в 1/8-ю финала в весовой категории до 57 килограммов была представительница Греции Панайота Кузила.

Стартовая схватка в этом дивизионе завершилась уверенной победой Ибрагимовой единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0. Таким образом, казахстанка вышла в 1/8 финала.

29-летняя Ибрагимова является чемпионкой Азии-2022, а также трёхкратной медалисткой чемпионатов мира от IBA.

Отметим, мировое первенство в Ливерпуле является первым в истории от Международной федерации бокса World Boxing.

