Объявлен состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат мира 2025 года
Опубликовано:
Определен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по боксу 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.
Турнир пройдет в британском городе Ливерпуле с 4 по 14 сентября. Организатором чемпионата мира будет международная федерация World Boxing.
В состав сборной Казахстана вошли следующие спортсмены:
Мужчины
- До 50 кг — Санжар Ташкенбай
- До 55 кг — Махмуд Сабырхан
- До 60 кг — Бейбарыс Жексен
- До 65 кг — Ертуган Зейнулинов
- До 70 кг — Торехан Сабырхан
- До 75 кг — Сабыржан Аккалыков
- До 80 кг — Нурбек Оралбай
- До 85 кг — Бекзад Нурдаулетов
- До 90 кг — Сагындык Тогамбай
- Свыше 90 кг — Айбек Оралбай
Женщины
- До 48 кг — Назым Кызайбай
- До 51 кг — Алуа Балкыбекова
- До 54 кг — Элина Базарова
- До 57 кг — Карина Ибрагимова
- До 60 кг — Виктория Графеева
- До 65 кг — Аида Абикеева
- До 70 кг — Наталья Богданова
- До 75 кг — Надежда Рябец
- До 80 кг — Гульсая Ержан
- Свыше 80 кг — Елдана Талипова
Отметим, что в заявке присутствуют оба призера последней Олимпиады. В Париже-2024 Нурбек Оралбай стал серебряным медалистом, Назым Кызайбай взяла бронзу.
