Объявлен состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат мира 2025 года

Определен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по боксу 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Турнир пройдет в британском городе Ливерпуле с 4 по 14 сентября. Организатором чемпионата мира будет международная федерация World Boxing.

В состав сборной Казахстана вошли следующие спортсмены:

Мужчины

До 50 кг — Санжар Ташкенбай

До 55 кг — Махмуд Сабырхан

До 60 кг — Бейбарыс Жексен

До 65 кг — Ертуган Зейнулинов

До 70 кг — Торехан Сабырхан

До 75 кг — Сабыржан Аккалыков

До 80 кг — Нурбек Оралбай

До 85 кг — Бекзад Нурдаулетов

До 90 кг — Сагындык Тогамбай

Свыше 90 кг — Айбек Оралбай

Женщины

До 48 кг — Назым Кызайбай

До 51 кг — Алуа Балкыбекова

До 54 кг — Элина Базарова

До 57 кг — Карина Ибрагимова

До 60 кг — Виктория Графеева

До 65 кг — Аида Абикеева

До 70 кг — Наталья Богданова

До 75 кг — Надежда Рябец

До 80 кг — Гульсая Ержан

Свыше 80 кг — Елдана Талипова

Отметим, что в заявке присутствуют оба призера последней Олимпиады. В Париже-2024 Нурбек Оралбай стал серебряным медалистом, Назым Кызайбай взяла бронзу.

