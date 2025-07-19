Мэнни Пакьяо успешно прошел взвешивание перед первым профессиональным боем за четыре года

Американо-мексиканский боксер Марио Барриос и филиппинец Мэнни Пакьяо прошли взвешивание перед очным титульным боем, передает NUR.KZ со ссылкой на Premier Boxing.

Противостояние спортсменов возглавит турнир, который пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Барриос будет защищать титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг). Для Пакьяо, возобновившего карьеру, бой станет первым с августа 2021 года.

На взвешивании 46-летний филиппинец оказался тяжелее соперника, показав 146,8 фунта (около 66,6 кг). Результат 30-летнего американо-мексиканского боксера — 146,2 фунта (66,3 кг).

Таким образом, поединок остался в силе. Для Пакьяо это шанс вновь стать чемпионом мира. Ранее один из самых титулованных боксеров в истории забирал пояса в восьми дивизионах.

В соглавном событии вечера американец Себастьян Фундора будет защищать чемпионское звание по версии WBC в первом среднем весе (до 69,85 кг), на которое претендует австралиец Тим Цзю. Это реванш между спортсменами. Их первый поединок прошел в марте 2024 года и завершился победой Фундоры раздельным решением судей.

На взвешивании претендент оказался чуть тяжелее соперника. Цзю показал 153,2 фунта (69,5 кг), тогда как Фундора — 152,6 фунта (69,2 кг).

Турнир пройдет в ночь на 20 июля по казахстанскому времени. Соглавный бой стоит ожидать около 07:00, поединок Барриоса и Пакьяо — не ранее 08:00.

Напомним, ранее появилась, что в дальнейшем филиппинского боксера может ждать реванш с американцем Флойдом Мейвезером-младшим.

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