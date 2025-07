Мэнни Пакьяо успешно прошел взвешивание перед первым профессиональным боем за четыре года

Американо-мексиканский боксер Марио Барриос и филиппинец Мэнни Пакьяо прошли взвешивание перед очным титульным боем, передает NUR.KZ со ссылкой на Premier Boxing.

Противостояние спортсменов возглавит турнир, который пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Барриос будет защищать титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг). Для Пакьяо, возобновившего карьеру, бой станет первым с августа 2021 года.

На взвешивании 46-летний филиппинец оказался тяжелее соперника, показав 146,8 фунта (около 66,6 кг). Результат 30-летнего американо-мексиканского боксера — 146,2 фунта (66,3 кг).

Таким образом, поединок остался в силе. Для Пакьяо это шанс вновь стать чемпионом мира. Ранее один из самых титулованных боксеров в истории забирал пояса в восьми дивизионах.

The legend continues. @MannyPacquiao vs @Boxer_Barrios for the WBC welterweight title tomorrow on PBC PPV on @PrimeVideo.



