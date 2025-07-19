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    Спорт

      Александр Усик — Даниэль Дюбуа II: во сколько бой, трансляция в Казахстане

      Опубликовано:

      Постер к бою Александра Усик и Даниэля Дюбуа (слева направо)
      Александр Усик и Даниэль Дюбуа (слева направо). Коллаж: DAZN Boxing

      В субботу, 19 июля, украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут титульный реванш. NUR.KZ рассказывает главное о поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

      Какие правила боя?

      Соперники сойдутся в рамках тяжелого веса (до свыше 90,7 кг). На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира, которым Усик в этом дивизионе уже владел. Сейчас украинцу принадлежат пояса WBO, WBA, WBC, IBO и The Ring, Дюбуа — IBF.

      Поединок рассчитан на 12 раундов. Если он продлится всю дистанцию, результат определят судейские карточки.

      Во сколько начнется бой?

      Поединок возглавит турнир, который пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне — столице Великобритании. Бои карда начнутся в субботу, 19 июля, в 21:30 по казахстанскому времени. Противостояние Усика и Дюбуа стоит ожидать не ранее 01:00.

      Где смотреть бой?

      На территории Казахстана легальную прямую трансляцию поединка украинца и британца предложит стриминговый сервис DAZN на платной основе (подписка или разовая покупка). Телеканалы проводить эфир не будут.

      Какие результаты у Альвареса и Скалла?

      38-летний Усик на профессиональном ринге выиграл все 23 боя (14 — нокаутами). Он уже был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом дивизионах.

      Дюбуа 27 лет. На профессиональном уровне он одержал 22 победы (21 — нокаутами) при двух досрочных поражениях.

      Украинец и британец уже встречались на ринге в августе 2023 года. Тогда Усик нокаутировал соперника в девятом раунде.

      Кто еще выступит на турнире?

      Соглавным событием вечера назначен еще один бой в тяжелом весе. На ринг выйдут англичанин Лоуренс Околи и южноафриканец Кевин Лерена. Представитель Великобритании будет защищать пояс WBC Silver.

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